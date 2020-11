L’éditeur Amanita Design vous invite dans une nouvelle aventure passionnante et surréaliste avec Samorost 2, désormais disponible sur l’App Store.

Avec Samorost 2 (déjà disponible depuis un certain temps sur PC) vous vivrez la deuxième aventure cosmique d’un gnome sympathique, face à un saut dans le passé plein de mystère. Le jeu raconte l’histoire surréaliste d’un nain de l’espace dont le chien extraterrestre méchant vient d’être enlevé. Notre protagoniste se lancera dans une courte expédition pour sauver le chiot, rencontrant des personnages bizarres, tout en vous relaxant avec la musique de Tomáš « Floex » Dvořák.

Ce chapitre propose un graphisme résolument satisfaisant d’un point de vue artistique, ainsi qu’un système de contrôle tactile point and clic optimisé pour assurer une expérience de jeu optimale sur un appareil mobile. Le titre nécessite iOS 10 ou version ultérieure et est compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch. Êtes-vous prêt pour une nouvelle et mystérieuse aventure ?

Samorost 2 est disponible sur l’App Store au prix de 3,49 €