À l’heure actuelle, il existe de nombreux services OTT et, parmi eux, il y a évidemment la toute récente plateforme Disney+. Lancée en novembre 2019, elle a déjà obtenu des résultats incroyables !

Disponibles sur la plupart des plateformes, les abonnés qui ont pris Disney+ en octobre 2020 sont vraiment nombreux. Nous parlons de 73,7 millions d’abonnements à un catalogue qui contient de nombreux programmes de divertissement exclusifs et de qualité ainsi que toute la magie de Disney. En seulement un trimestre, la plateforme a atteint 16 millions de personnes supplémentaires.

Les premières prévisions évoquaient la possibilité d’atteindre entre 60 et 90 millions d’abonnements d’ici la fin de l’exercice 2024. Les résultats déjà obtenus sont donc non seulement de bon augure, mais compte tenu du succès, ils seront certainement bientôt reconsidérés à la hausse. À titre de comparaison, Apple TV+ lancé plus ou moins dans la même période, malgré la gratuité pour de nombreux utilisateurs, ne compte actuellement que 33 millions d’utilisateurs.

Certes, le désir de services de streaming a augmenté surtout depuis que la pandémie de COVID-19 fait rage dans le monde entier. En raison de cette situation et de la qualité du contenu proposé par la plateforme, il a été très facile pour Disney+ d’atteindre ces résultats.

Disney+ est disponible sur de nombreuses plateformes, y compris GoogleTV et Apple TV. Il est également disponible sur les téléviseurs LG avec WebOS à bord.

C’est difficile de dire si et quand Disney+ rattrapera Netflix, qui compte actuellement 195 millions d’abonnés dans le monde.