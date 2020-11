Apple a récemment publié sur sa chaîne YouTube officielle la nouvelle publicité « Derrière le Mac » (Behind the Mac) intitulée « Greatness ».

Le spot, également diffusé lors de la keynote Apple « One More Thing », dure environ une minute et montre un certain nombre de personnes célèbres au travail avec leur Mac.

Il y a notamment de l’artiste Kendrick Lamar, la journaliste et militante Gloria Steinem, la chanteuse Billie Eilish, le comédien et animateur de télévision Stephen Colbert, l’artiste contemporain Takashi Murakami et bien d’autres.

En arrière-plan, on entend la chanson « Take Back the Power » de Raury.

Nous vous rappelons qu’Apple a annoncé les premiers Mac dotés de la nouvelle puce M1, marquant le début de la transition d’Intel vers Apple Silicon.