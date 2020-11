Le site The Verifier rapporte que le premier iPhone pliable arrivera en 2022, lequel pourrait marquer la fin de l’iPad mini.

Apple travaille depuis plusieurs mois sur quelques échantillons d’écrans pliants produits par Samsung. Et l’un d’eux pourrait être utiliser sur un futur iPhone Fold. Selon les dernières rumeurs, cet iPhone pliable sera un croisement entre un iPhone et un iPad mini et fonctionnera avec une version dédiée d’iPadOS.

La source indique qu’Apple arrêtera de vendre l’iPad mini peu de temps après la sortie de l’iPhone Fold. La raison est que le nouveau smartphone, une fois ouvert, aura la même taille que la mini tablette.

Le premier iPhone Fold attendu en novembre 2022 devrait disposer de 8 Go de RAM et commencer à 256 Go de stockage, avec un prix de base de 1499 $.

Ce n’est évidemment qu’une rumeur, mais il est clair qu’Apple surveille avec intérêt le développement des smartphones pliables sur lesquels des entreprises comme Samsung se concentrent beaucoup.