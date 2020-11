Alba: A Wildlife Adventure est le nouveau jeu développé par Ustwo Games, le même studio derrière l’excellent jeu « Monument Valley ».

Alba: A Wildlife Adventure est un jeu d’aventure très coloré, où le protagoniste est aussi la faune. Il y a des animaux partout et vous devrez diriger un groupe de volontaires pour accomplir les différentes missions.

Rejoignez Alba alors qu’elle rend visite à ses grands-parents sur une île de la Méditerranée. Elle est prête pour un été tranquille d’exploration de la faune avec son amie Ines, mais quand elle voit un animal en danger, elle se rend compte qu’elle doit faire quelque chose.

Des plages idylliques à l’ancien château qui domine la ville, une île entière est prête à être explorée. Avec Ines et le grand-père d’Alba – qui est un véritable nerd des oiseaux – à vos côtés, vous pouvez commencer l’aventure et sauver l’île. Peut-être même le monde.

Les graphismes bien organisés, une histoire très détaillée et les nombreux animaux à sauver font de ce jeu un titre qui promet d’être à la fois excitant et relaxant.

Alba: A Wildlife Adventure sera lancé sur Apple Arcade plus tard cette année.