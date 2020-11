Les premières livraison du Porte-cartes MagSafe en cuir d’Apple ont commencé, notre version en Bleu Baltique est d’ailleurs arrivée aujourd’hui.

Test du Porte-cartes MagSafe en cuir d’Apple

Ce nouvel accessoire Apple a été conçu spécialement pour la gamme iPhone 12. Le Porte-cartes MagSafe en cuir dispose en effet d’un cercle d’aimants, lequel vient magnétiquement se positionner au dos des iPhone 12/mini/Pro/Max, qui eux aussi embarquent un cercle d’aimants. Il s’agit de la technologie MagSafe qu’Apple a également inclus dans le Chargeur MagSafe, le Chargeur Duo MagSafe ou encore dans ses nouvelles coques de protection.

Ainsi, le Porte-cartes se colle au dos de l’iPhone 12 très rapidement et surtout dans la bonne position. Quant à sa taille, on le voit ci-dessous à côté de l’iPhone 7. Il représente à peu près 65% de la taille de l’iPhone 7.

Le voici au dos des iPhone 12 mini (5,4″), 12/Pro (6,1″) et 12 Pro Max (6,7″). Évidemment, sa taille paraît plus petite au dos du 12 Pro Max.

Pour en venir à la couleur Bleu Baltique, elle est tout simplement magnifique, et les finitions sont à la hauteur de la réputation d’Apple. Entre la surpiqure et les bords recouverts d’un matériau robuste, ce Porte-cartes est vraiment un bel accessoire. Précisons au passage que ce Porte-cartes est rigide, il faut vraiment le vouloir pour le tordre.

Même si vous n’avez pas l’intention de le placer à l’arrière de l’iPhone, il peut être utilisé seul, comme n’importe quel autre Porte-cartes. Son look est vraiment classe !

Dans la fiche technique, Apple indique que l’on peut insérer jusqu’à trois cartes. Pendant notre test, on s’est vite rendu compte que trois cartes c’est bien trop. Elles sont bien trop serrées dans l’espace assez fin qui leur est dédié. Pour en mettre trois, il faut forcer, et tirer fort pour les retirer. Nous vous conseillons de ne mettre que deux cartes bancaire au maximum. Dans le cas des cartes de visite, vous pouvez mettre plus de trois car elles sont plus fines qu’une CB.

Notez que si vous ne mettez qu’une seule carte bancaire, elle ne risque pas de s’échapper du Porte-cartes. Apple utilise en effet un système de maintien très bien élaboré. Même en secouant très fort le Porte-cartes, votre CB ne tombera pas.

Au dos de l’accessoire, on trouve une petite découpe qui permet d’utiliser son pouce pour faciliter la sortie de la CB de son logement.

On a également testé la résistance des aimants sur un frigo. Le Porte-cartes tient bon, il s’accroche même très bien quand vous le lancez directement sur la porte du frigo. Bien sûr, le résultat sera le même sur toute surface en fer attirée par les aimants.

Conclusion

Si vous aimez ce genre d’objet, vous ne serez pas déçu. Un Porte-cartes est en effet bien utile quand on ne veut transporter que sa CB, plutôt qu’un porte-feuille bien (trop) rempli. Sa rigidité permet également d’éviter d’abîmer votre CB, comme quand vous la mettez dans une poche arrière.

La seule chose que l’on peut regretter, c’est le prix de 65 €. Apple est encore une fois très gourmande.