Si vous venez d’acheter un iPhone 12 mini/12/Pro/Max, vous voulez certainement connaître les coûts des réparations. Apple a justement mis à jour ses tarifs, en hausse, malgré l’absence du coût de Réparation d’écran pour le 12 mini et 12 Pro Max. Ces derniers devraient être ajoutés très prochainement.

Dans le cas où n’opteriez pas pour l’AppleCare+, la réparation d’écran coûte 311 € pour les iPhone 12 et 12 Pro. Le prix est identique pour les deux modèles car ils disposent de la même taille d’écran de 6,1″.

Toujours hors garantie, la facture sera encore plus salée dans le cadre d’une réparation « autres dommages ». Comme on peut le voir dans la grille ci-dessous, les prix varieront entre 431 € et 641 €. Concrètement, les tarifs représentent à peu près à la moitié du prix d’achat de chaque modèle d’iPhone. Là, il est certain qu’il y a de quoi en refroidir plus d’un.

De fait, si vous n’êtes pas très soigneux, ou un Gaston Lagaffe, mieux vaut acheter l’AppleCare+. Dans ce cas, le tarif des réparations autres dommages sera au prix unique de 99 € (ou 29€ pour la réparation d’écran). Pour le 12 mini et le 12, l’AppleCare+ est vendu au prix de 169 €, contre 229 € pour le 12 Pro et 12 Pro Max.

Cette assurance offre jusqu’à deux de garantie (+ assistance téléphonique), ainsi que jusqu’à deux dommages accidentels sur une période de 12 mois.