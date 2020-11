Bonne nouvelle, Nerial et Devolver Digital annoncent aujourd’hui l’arrivée de Reigns: Beyond sur Apple Arcade. Il s’agit d’un nouveau stand alone intergalactique.

Dans Reigns: Beyond, les joueurs incarnent un groupe de rock indé intergalactique qui navigue dans le cosmos à la recherche de notoriété, voyageant de planète en planète pour enchaîner les concerts avec un seul objectif : la gloire et la fortune. Jouez dans les clubs locaux – et pas toujours très accueillants – aux quatre coins du cosmos, trouvez de nouveaux membres extraterrestres pour votre groupe et faites trembler les enceintes jusqu’au fin fond de l’univers ! Attention à bien gérer les ressources de votre vaisseau et à surveiller votre équipage pendant toute l’expédition interstellaire, car une seule mauvaise décision peut entraîner la mort, souvent froide et cruelle dans le vide intersidéral.

Reigns: Beyond en bref :

Débloquez les Guitares Galactiques légendaires et jouez devant vos fans en transe

Combattez les pirates, les inspecteurs des impôts un peu trop zélés et plus encore en faisant simplement glisser votre doigt lors de combats aériens survoltés

Traînez dans votre vaisseau pour vous entraîner ou même indiquer la route aux voyageurs galactiques égarés

Rencontrez plus de 60 personnages étranges, dont votre manager, Lord Shark, Strombo le mollusque savant ou Gron l’ours spatial… sans oublier votre équipage et l’IA « je-sais-tout » de votre vaisseau !

Plus de 1400 cartes de décision pour des possibilités infinies !

Une bande originale signée Sam Webster (GRINDSTONE)

Rendez-vous sur Arcade pour télécharger le jeu gratuitement. Vous devez bien entendu être abonné au service (4,99 €/mois).