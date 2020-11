Si l’iPhone 12 mini n’accuse encore d’aucun retard de livraison, ce n’est pas le cas de l’iPhone 12 Pro Max dont les délais s’allongent déjà. Initialement, les premières livraisons auront lieu le 13 novembre. Mais là, Apple affiche désormais une livraison entre le 24 novembre et le 1 décembre.

Et cela risque encore d’augmenter dans les prochaines heures, au moins pour le 12 Pro Max qui semble connaître un succès dans cette phase de précommande. N’excluons pas non plus que les stocks soient possiblement pas énormes, suite aux problèmes d’approvisionnement qu’Apple rencontre chez ses fournisseurs.

Si vous ne voulez pas attendre aussi longtemps, vous pouvez toujours vous fournir chez les opérateurs et les revendeurs agréés :