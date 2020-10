Feral Interactive nous propose aujourd’hui une vidéo du gameplay de son nouveau jeu XCOM 2 Collection pour iOS. Déjà disponible en précommande sur l’App Store, il sortira officiellement le 5 novembre.

XCOM 2 Collection pour iOS contient :

XCOM 2: War of the Chosen

4 packs DLC : Chasseurs extraterrestres, Le dernier cadeau de Shen, Les enfants de l’anarchie et le pack Guerrier de la Résistance

« Les extraterrestres règnent sur Terre, promettant monts et merveilles aux humains qui obtempèrent, tout en réduisant au silence quiconque se dresse sur leur chemin. Aux confins du monde, les forces moribondes d’XCOM se réunissent pour organiser une Résistance internationale, sauver l’humanité et reconquérir la planète. »

Votre mission est de prendre la tête de la Résistance afin de combattre et mettre fin au régime extraterrestre.

Le titre est compatible avec les iPhone 7 Plus, 8 Plus et tout iPhone sorti depuis l’iPhone X. Les iPad supportés sont les iPad Pro sortis depuis 2017 et tous les autres sortis depuis 2019.

XCOM 2 Collection peut être pré-commandé dès aujourd’hui sur l’App Store pour 27,99 €. La sortie officielle est prévue pour le 5 novembre.