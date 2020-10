Apple pourrait bientôt proposer l’option de stockage de 1 To sur les iPhone, peut-être l’année prochaine avec l’iPhone 13. Ce serait là une belle avancé après une lente croissance vers le 512 Go sur les derniers modèles haut de gamme.

Selon Jon Prosser, le premier iPhone d’une capacité de 1 To sera bientôt disponible. Les utilisateurs auraient encore plus d’espace pour stocker leurs photos, vidéos, jeux et autres applications. Pour l’heure, l’option maximale est de 512 Go et n’est disponible que sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Quant au stockage de 1 To, il n’est disponible que sur l’iPad Pro.

Prosser n’a pas dit quand cet iPhone de 1 To devrait sortir. Il n’est pas exclu l’hypothèse d’une mise à jour des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, avec l’option 1To qui pourrait être introduite au printemps. Mais il est plus probable que cette option ne soit disponible qu’avec l’iPhone 13. En effet, Apple double généralement les options de stockage tous les deux à trois ans sur les modèles haut de gamme.

Par exemple, l’option 512 Go a été introduite avec l’iPhone XS et l’iPhone XS Max en 2018. De fait, 2021 pourrait être l’année de « mise à niveau » attendue. L’alternative de 256 Go a fait ses débuts avec l’iPhone 7, tandis que l’alternative de 128 Go avec l’iPhone 6.

Étant donné que les smartphones Apple offrent de plus en plus de qualité en termes photographiques et vidéo, nous nous attendons à ce que l’option 1 To soit introduite au maximum avec l’iPhone 13.