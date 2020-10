Rien qu’en septembre, TikTok a rapporté plus de 130,5 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait l’application “non-jeu” la plus rentable de l’App Store et du Google Play Store.

Les nouvelles données partagées par Sensor Tower révèlent que les revenus de TikTok en septembre étaient 7,9 fois plus élevés qu’il y a un an, avec un total de 130,5 millions de dollars de revenus sur l’App Store et Google Play Store. La grande majorité des revenus (89%) provient de Chine. Les États-Unis ne représentent que 6% des dépenses des utilisateurs sur la plateforme.

En deuxième position, on trouve YouTube, avec un chiffre d’affaires de 85,5 millions de dollars et une croissance de 56% sur un an. Dans ce cas, 55% des revenus proviennent des États-Unis. Tinder et Disney+ ont également enregistré d’excellents chiffres.

Cependant, TikTok est confirmé comme le leader des magasins d’applications à la fois en termes de téléchargements et de revenus. Et tout cela au milieu des accusations du gouvernement américain concernant d’éventuelles divulgations de données à la Chine.