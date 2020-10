Les benchmarks divulgués ce week-end, en plus de nous fournir des indications sur les performances de la nouvelle puce A14 Bionic présente dans l’iPad Air 4, ont également révélé la présence de 4 Go de RAM.

Par rapport à l’iPad Air de la génération précédente, le nouveau modèle gagne 1 Go de RAM en plus, mais reste toujours un pas derrière l’iPad Pro sorti en 2020, qui dispose de 6 Go de RAM.

Grâce à l’augmentation de RAM et aux performances impressionnantes de la nouvelle puce A14, le nouvel ‌iPad‌ Air 4 est certainement l’une des tablettes les plus rapides du marché, même si elle n’est pas encore officiellement disponible sur le marché. La firme prévoit de la lancer courant octobre. En revanche, il n’y a pas encore de date précise.

Cela pourrait être une décision stratégique d’Apple, qui veut peut-être attendre le lancement des nouveaux iPhone 12. En effet, ces derniers disposeront de la même puce.

En plus de cette amélioration des performances, le nouvel iPad Air 4 a également apporté une bouffée d’air frais côté design. Il est maintenant plus proche du form factor des modèles Pro. Sans oublier que Touch ID est désormais intégré dans le bouton latéral.

Combien d’entre vous attendent l’arrivée sur le marché de ce nouvel iPad Air 4 ?