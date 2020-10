Apple vous invite dans les coulisses de sa nouvelle série Tiny World, un documentaire Apple TV+, pour un aperçu des séances de tournage.

Le documentaire sur la nature se concentre sur les petites créatures qui peuplent notre planète. Narré et produit par Paul Rudd avec le réalisateur Tom Hugh-Jones, le documentaire utilise des techniques de prise de vue extrêmement complexes pour capturer des animaux sauvages difficiles à voir.

Les petites créatures offrent un spectacle visuel remarquable, avec des séances de tournage décidément complexes et très différentes de celles habituellement adoptées pour la réalisation de documentaires sur la nature. En plus des objectifs macro standard, l’équipe a également dû utiliser des objectifs destinés à des fins scientifiques pour photographier à courte distance. Notez combien de créatures finissent par grimper sur les mêmes cibles, croyant qu’elles font partie de la nature environnante.

Pour capturer les images des oiseaux, l’équipe a utilisé des drones renforcés pour résister aux coups d’arbres et à d’autres obstacles. La série se compose d’épisodes de 30 minutes mettant en vedette plus de 200 espèces animales. Tiny World est une série très visuelle à ne pas manquer et exclusive à Apple TV+.

Si vous avez commencé à la regarder, n”hésitez pas à partager votre avis. De notre coté, on a été choqué par la qualité des images. Maintenant, on comprends mieux comment Apple est parvenue à tel résultat, et non sans mal.