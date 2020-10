Apple a mis à jour la page officielle du leadership pour officialiser deux changements de rôle, ceux de Greg Joswiak et Phil Schiller.

Greg Joswiak remplace Phil Schiller à la tête du marketing mondial, tandis que le rôle d’Apple Fellow est confirmé pour Schiller.

En août, Apple a annoncé que Phil Schiller serait démis de ses fonctions de SVP Worldwide Marketing et remplacé par Joswiak. En tant que Apple Fellow, Schiller continuera à diriger l’App Store et les événements, mais ne supervisera plus l’équipe marketing de l’entreprise.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, avait déclaré ce qui suit :

« Phil a contribué à faire d’Apple l’entreprise d’aujourd’hui, et ses contributions sont vastes, larges et profondes. Dans ce nouveau rôle, il continuera à fournir l’incroyable collaboration et le leadership dont il a fait preuve tout au long de ses décennies chez Apple. Les nombreuses années de leadership de Joswiak dans l’organisation du marketing produit le rendent parfaitement adapté à ce nouveau rôle et assurera la meilleure transition possible à un moment où l’équipe est engagée dans un travail aussi important et passionnant. Je suis enthousiasmé par les avantages que toute l’équipe peut tirer de sa collaboration, de ses idées et de son énergie. »

Joswiak, qui travaille dans l’entreprise depuis plus de 20 ans, a été vice-président du marketing produit mondial d’Apple pendant des années.