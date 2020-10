L’un des changements les plus importants de watchOS 7 est la prise en charge de la modification des objectifs d’activité sur Apple Watch. Apple autorise depuis un certain temps la personnalisation de l’anneau Mouvement, qui est l’anneau rouge visible dans l’application Activité. Seulement cette année, un support a été ajouté pour changer les valeurs de l’exercice (anneau vert) et debout (anneau bleu).

Remplir les anneaux d’activité de l’Apple Watch peut devenir une véritable drogue, surtout si vous vous engagez dans des « compétitions » entre amis. Mais chacun de nous a un style différent. Et parfois les paramètres par défaut peuvent trop difficiles pour certaines personnes. Au moins une fois, vous avez sûrement pensé que 12 heures de position debout combinées à 30 minutes d’exercice par jour sont trop pour votre corps. Les utilisateurs ont également demandé à Apple d’intégrer les jours de repos dans le système d’anneaux Apple Watch. Cette nouvelle fonctionnalité de watchOS 7 vous donne plus de contrôle sur vos objectifs.

Comment changer les objectifs Mouvement, exercice et position debout

Vous ne pouvez modifier les objectifs « mouvement », « exercice » et « debout » de votre Apple Watch que si vous avez installé la nouvelle version de watchOS 7 :

Sur votre Apple Watch, ouvrez l’application Activité.

Faites défiler vers le bas et recherchez le bouton “Modifier les objectifs”.

Utilisez les boutons + ou – pour ajuster vos objectifs ou utilisez la couronne numérique.

Appuyez sur “OK” pour confirmer les modifications.

L’anneau relatif à « exercice » (le vert) peut être abaissé ou relevé à des intervalles de cinq, jusqu’à un minimum de 10 minutes ou un maximum de 60 minutes. L’objectif « debout » (le bleu), par contre, peut être changé à des intervalles d’une heure, pour un minimum de 6 heures et un maximum de 12 heures.

Voilà une nouvelle fonction intéressante qu’Apple a implanté avec WatchOS 7.