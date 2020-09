Pour tous les joueurs qui aiment l’expérience de jeu immersive d’une console portable, le nouveau contrôleur Razer Kishi est enfin arrivé.

Razer est l’une des marques les plus connues dans le paysage du jeu. Cette manette apporte des commandes au niveau de la console aux appareils iOS en se connectant au port Lightning. En plus de la certification MFi et d’une compatibilité totale avec Apple Arcade, Razer Kishi offre aux joueurs un design ergonomique confortable parfait pour les longues sessions de jeu, avec une prise et un placement des boutons optimisés.

L’appareil offre une connexion Lightning à latence ultra-faible qui élimine toutes sortes de décalage d’entrée, assurant une réponse instantanée des boutons pour un contrôle fluide. Grâce à la charge pass-through, les sessions de jeu ne sont pas interrompues, car l’iPhone peut être rechargé en connectant le câble directement au contrôleur.

La manette Razer Kishi pour iPhone est compatible avec les iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Vous la trouverez sur l’Apple Store au prix de 109,99 euros.