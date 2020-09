Près de deux ans après son arrivée sur Apple Watch, Spotify a enfin commencé à tester la prise en charge du streaming sur la montre d’Apple.

Spotify a lancé son application Apple Watch en novembre 2018. Il y a eu des mises à jour depuis, comme la prise en charge de Siri, mais l’application a pris du retard par rapport à des concurrents comme Pandora aux États-Unis et, bien sûr, Apple Music, comme il n’y avait pas de support pour le streaming audio ou la lecture hors ligne. En bref, jusqu’à présent, Spotify pour Apple Watch n’était qu’une sorte de télécommande pour la lecture sur iPhone.

Comme indiqué par iPhone-Ticker.de, certains utilisateurs commencent à voir cette fonction de lecture directe sur leur Apple Watch. Grâce à cette nouveauté, il est possible de diffuser de la musique Spotify ou hors ligne directement depuis l’Apple Watch, à la fois via le haut-parleur intégré et avec l’utilisation d’écouteurs Bluetooth.

Reste maintenant à savoir quand Spotify offrira cette nouveauté à tous les propriétaires d’Apple Watch.