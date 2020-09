Le leaker @UniverseIce a récemment publié sur Twitter ce qui semble être un premier test de référence AnTuTu du prochain iPhone 12 Pro Max avec la nouvelle puce A14 à bord. Cependant, les performances ne semblent pas très excitantes.

Selon ce benchmark, l’appareil en question, identifié comme le 12 Pro Max avec la puce A14 et iOS 14.1 (pas non encore dispo, pas même en bêta), a obtenu un score de 572333 points. C’est supérieur à l’iPhone 11 Pro Max, mais inférieur à celui d’un smartphone équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 865+. Par exemple, le ROG Phone 3 atteint 615289 points.

Évidemment, il faut prendre ce benchmark à un certain recul car on ne peut confirmer qu’il s’agit bien de l’iPhone 12 Pro Max. De plus, il pourrait également s’agir d’un benchmark obtenu avec un prototype qui n’est pas encore définitif.

Rappelons au passage qu’Apple organisera prochainement une nouvelle keynote dédiée aux nouveaux iPhone. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’il ait lieu dans les deux prochaines semaines.