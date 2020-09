Il est maintenant possible de précommander les derniers appareils annoncés par Apple, à savoir l’iPad 8, l’Apple Watch 6 et l’Apple Watch SE, à la Fnac, Darty et Boulanger. En revanche, il faudra attendre le mois d’octobre pour le nouvel iPad Air 4.

Fnac : Nouvel iPad de 10,2″ dès 389,99 € – Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE dès 299 €

Darty : Nouvel iPad de 10,2″ dès 389,99 € – Apple Watch Series 6 – Apple Watch SE

Boulanger : Nouvel iPad de 10,2″ dès 389 € – Apple Watch Series 6 – Apple Watch SE

Rue du Commerce : indisponible pour le moment

Bien sûr, il est toujours possible de les précommander chez Apple. Leur sortie en boutique est prévu le 18 septembre.