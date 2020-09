À première vue, tvOS 14 ressemble à la version précédente du système, mais en réalité, cette nouvelle mise à jour apporte des fonctionnalités vraiment intéressantes.

Compatibilité

tvOS 14 peut être installé sur l’Apple TV HD et Apple TV 4K, c’est-à-dire les deux modèles également pris en charge par la version précédente. Malheureusement, tous les modèles plus anciens sont laissés de côté.

Changements graphiques

Comme mentionné précédemment, une fois que vous aurez mis à jour vers tvOS 14, vous aurez du mal à remarquer les différences par rapport à la version précédente, car il n’y a pas de changements graphiques majeurs comme les widgets iOS 14 ou les nouvelles icônes macOS Big Sur.

Parmi les changements visuels les plus intéressants de tvOS 14, il y a ceux dédiés au profil utilisateur. Peu de gens se souviennent que tvOS permet de créer plusieurs profils utilisateurs sur l’Apple TV.

Avec tvOS 14, une notification de bienvenue apparaît chaque fois que nous accédons à l’Apple TV, accompagnée d’une notification indiquant le nom de l’utilisateur et sa photo de profil. Cette petite nouveauté rend non seulement l’identification plus rapide et plus facile, mais nous rappelle également qu’il est possible d’ajouter et de changer d’utilisateurs. Il aurait été bien d’avoir une fonction d’automatisation qui active l’utilisateur en fonction du temps et des habitudes passées.

Pour ajouter un nouveau compte, allez Réglages > Utilisateurs et comptes > Ajouter un nouvel utilisateur. Pour changer d’utilisateur, allez simplement dans Utilisateurs et comptes > Utilisateur actuel, puis sélectionnez un nom dans la liste et connectez-vous à ce compte. Sinon, ouvrez simplement le Centre de contrôle en appuyant sur le bouton Accueil de la télécommande et en le maintenant enfoncé, puis sélectionnez un autre utilisateur.

En changeant d’utilisateur, non seulement tout le monde aura sa propre file d’attente pour visionner divers contenus lancés dans le passé, mais tvOS proposera également des suggestions personnalisées, par exemple dans la section « Regarder maintenant » de l’application Apple TV.

Economiseur d’écran, nouvelle organisation

tvOS 14 change également la présentation des magnifiques écrans de veille d’Apple. Désormais, les vidéos faisant office d’économiseurs d’écran sont divisées en catégories. En allant dans les paramètres dédiés à l’économiseur d’écran, il est possible de filtrer une ou plusieurs des quatre catégories actuellement disponibles, que sont Paysages, Terre, Sous-marin et Paysages urbains.

4K et audio

Avec tvOS 14, l’application YouTube prend enfin en charge le streaming vidéo 4K sur le modèle Apple TV approprié. L’histoire de ce manque de support qui a duré des années est désormais connue: Google utilise le codec VP9 pour les vidéos YouTube, mais Apple a toujours refusé de l’intégrer, préférant ne prendre en charge que le codec AV1. Nous ne connaissons pas les détails de qui entre Google et Apple a cédé, mais nous savons avec certitude que désormais toutes les vidéos YouTube 4K peuvent être lues sur Apple TV.

De plus, tvOS 14 ajoute également la prise en charge du partage de vidéos 4K via AirPlay.

En ce qui concerne les actualités audio, vous pouvez désormais définir le HomePod comme sortie par défaut et fixe pour l’Apple TV. Néanmoins, le nouveau système d’exploitation intègre le partage audio et vous permet de définir deux paires différentes d’AirPods en tant que sortie audio. De cette manière, on peut regarder un film ou une série télé avec une autre personne, sans déranger les autres (ni réveiller les plus petits …).

Picture-in-Picture

Et voici la plus grande nouveauté de tvOS 14: la fonction Picture-in-Picture. L’Apple TV n’est pas seulement un outil pour regarder du contenu sur différentes plateformes de streaming, mais il regorge également d’applications et de jeux allant du fitness à la météo, en passant par tous les titres présents sur Apple Arcade.

Avec tvOS 13, Apple a introduit une option Image dans l’image pour l’application Apple TV‌ qui vous permet de regarder, mais maintenant cette fonctionnalité s’étend également à d’autres applications.

Grâce à tvOS 14, il est possible de lancer une application ou un jeu et de continuer à regarder la vidéo en cours de lecture, qui sera affichée dans une fenêtre plus petite et toujours au premier plan. La fonctionnalité PiP ne sera active que dans les applications mises à jour pour prendre en charge cette fonctionnalité.

Pour activer le PiP sur Apple TV, tout en regardant une vidéo, vous devrez cliquer sur la petite fenêtre vidéo pop-up qui, cependant, n’est pas toujours visible. Il existe différentes méthodes pour y accéder, mais la plus simple est de suspendre le contenu puis de le redémarrer.

Entre autres choses, le mode Picture-in-Picture fonctionne également pour le contenu AirPlay lu par les appareils iOS et, bien sûr, sur les vidéos: en pratique, nous pouvons visionner deux vidéos en même temps, même si l’audio ne sera actif que sur le contenu principal et non sur celui du PiP.

Jouez sur Apple TV

Grâce à Apple Arcade, le nombre de jeux compatibles avec Apple TV a considérablement augmenté ces derniers mois. Côté gaming, tvOS 14 améliore la compatibilité avec le Game Center qui, grâce aux profils utilisateurs, permet de synchroniser la progression entre les différents appareils Apple afin de pouvoir reprendre un jeu démarré sur Apple TV, iPhone ou iPad et vice versa.

Le Game Center de tvOS 14 introduit également des éléments sociaux plus structurés, comme la possibilité de voir des listes d’amis et leurs réalisations et progrès, mais aussi de lancer des défis ou d’accepter des invitations. De plus, les astuces du Game Center indiquent les titres auxquels vos amis ont joué récemment et leurs progrès pour vous encourager à faire mieux et à les défier.

tvOS 14 étend également la compatibilité avec les contrôleurs tiers: en plus des contrôleurs Xbox One et PlayStation 4 standard déjà pris en charge, Xbox Elite 2 peut désormais être configuré.

Confidentialité et sécurité

Comme pour les autres systèmes d’exploitation présentés à la WWDC 2020, tvOS 14 ajoute également certaines fonctions liées à une meilleure protection de la vie privée et de la sécurité. Par exemple, les applications développées pour tvOS 14 devront désormais demander l’autorisation de l’utilisateur avant de pouvoir accéder à certaines fonctions. De plus, à partir des paramètres, il est possible de contrôler, activer ou désactiver l’accès de toutes les applications ou de certaines applications à certaines fonctionnalités.

En ce qui concerne les restrictions, la plupart des nouvelles fonctionnalités concernent le Game Center, où l’utilisateur peut décider d’activer ou de désactiver certaines fonctionnalités telles que le multijoueur à proximité, la messagerie privée, le changement d’avatars et d’autres options mineures.

HomeKit

Malheureusement, tvOS 14 ne dispose pas encore de l’application Home demandée par de nombreux utilisateurs pour gérer les accessoires intelligents directement depuis l’Apple TV. Cependant, il est désormais possible de gérer les caméras HomeKit directement depuis le Centre de contrôle pour afficher la liste complète et contrôler à la fois le flux vidéo et audio.

Cela signifie que, contrairement à tvOS 13, nous pouvons désormais afficher les caméras de sécurité HomeKit directement à partir du Centre de contrôle et sans avoir besoin d’ouvrir des applications tierces, qui n’ont toutes aucun son en raison des limitations de la plate-forme. En outre, vous pouvez aussi activer un flux en direct (avec l’audio) des caméras à afficher comme économiseur d’écran.

Les améliorations de HomeKit sur tvOS 14 concernent également la réception de notifications non seulement des caméras, mais également d’autres accessoires compatibles tels que les sonnettes intelligentes (qui sont maintenant capables d’afficher sur l’Apple TV l’image ou la vidéo de la personne qui frappe à votre porte).