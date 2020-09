L’AirPods Studio pourrait être le premier casque circum-aural d’Apple, qui devrait être lancé plus tard cette année. Au cours de dernières heures, une image de cet appareil a fuité en ligne, mais est-ce vraiment lui ?

La photo montre ce qui pourrait être la version « Sport » des écouteurs AirPods Studio. Selon les dernières rumeurs, Apple travaille sur au moins deux variantes de ses écouteurs supra-auriculaires : une version premium avec des « tissus ressemblant à de la peau » et un modèle moins cher « axé sur le fitness et des matériaux plus légers et plus respirants ».

Plus tôt dans la journée, Bloomberg a décrit l’AirPods Studio comme « des écouteurs à l’aspect rétro avec des oreillettes de forme ovale et un bandeau relié par de fins bras métalliques ». Cette description correspond parfaitement à la photo que vous voyez ci-dessus.

L’AirPods Studio devrait également avoir une conception modulaire, ce qui permettra aux utilisateurs de personnaliser les écouteurs en remplaçant les oreillettes ou le bandeau. Par exemple, le serre-tête et les oreillettes que nous voyons sur l’image pourraient être remplacés par des matériaux en cuir pour un look différent.

[MàJ] : Jon Prosser a fait un rendu à partir de l’image de fuite :

Le casque devrait alors être capable de détecter les mouvements de la tête et du cou, activant ainsi différents réglages d’égalisation. De plus, l’AirPods Studio lit ou met en pause le contenu lorsque le système détecte que les écouteurs ont été retirés ou placés sur votre tête mais loin de vos oreilles. La détection du cou peut être utilisée pour garder les écouteurs allumés pendant que la musique est en pause, comme lorsque vous retirez un seul des AirPod de votre oreille.

Et si l’on en croit les derniers bruits de couloir, le prix devrait être d’environ 349 $.