Evan Blass prédit qu’Apple lancera un iPad Air 4 et un iPad de huitième génération lors de son événement prévu ce soir. Ces derniers viendront s’ajouter aux nouvelles Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE.

Dans un tweet, Blass prédit qu’Apple lancera à la fois le nouvel iPad Air 4, comme largement prédit par d’autres fuites, et un iPad de huitième génération. Il a ajouté que l’iPad Air 4 sera équipé d’une puce A14X et d’un port USB-C, tandis que l’iPad 8 sera équipé de la puce A12X et d’un port Lightning.

L’iPad Air 4 devrait également embarquer un écran de 10,8 pouces, la prise en charge du Magic Keyboard avec trackpad et de Touch ID intégré au bouton d’alimentation. Toujours selon Blass, ce modèle intégrera une seule caméra sans scanner LiDAR.

En ce qui concerne les montres Apple, Blass a déclaré que la Series 6 partagera le même design que l’Apple Watch Series 4, sera disponible en deux tailles et comportera des variantes LTE et Bluetooth. Apple devrait également présenter une « Apple Watch SE » abordable avec les mêmes options de connectivité.

Attendons voir si tout cela se confirme ce soir à 19h…