L’explosion de TikTok a conduit certains concurrents à créer une plateforme pour tenter de ravir une part de marché au réseau social chinois. Après Instagram Reels, les courts métrages YouTube arrivent également.

En bref, YouTube décide également d’imiter TikTok en créant une plate-forme similaire sur le plan conceptuel, en essayant d’attirer le public. La nouvelle plateforme vous permet d’enregistrer de courtes vidéos, jusqu’à 15 secondes, à partir de votre smartphone. Il sera évidemment possible de créer des compositions de différents clips, d’ajouter de la musique et de changer la vitesse. Il existe également une minuterie pour démarrer l’enregistrement automatiquement.

La plate-forme arrivera en version bêta en Inde dans les prochains jours, évidemment avec l’intention d’étendre de plus en plus la plate-forme au cours des prochaines semaines jusqu’à la sortie officielle. Il est difficile de dire si YouTube réussira à relever ce défi contre TikTok, surtout compte tenu de la présence d’Instagram dans un marché qui voit désormais de plus en plus de concurrents.