Si l’on croit le document de l’accessoiriste ESR publié par iPhoneSoft, le futur iPhone de 5,4″ porterait le nom d’« iPhone 12 mini ».

Cette appellation a d’ailleurs déjà évoqué dans les premières rumeurs en janvier dernier. Alors, est-ce le nom définitif ou tout simplement un moyen pour l’accessoiriste d’identifier plus facilement ce modèle pour ces accessoires ? Dans la mesure où le “mini” est déjà utilisé par Apple, notamment pour l’iPad mini, il n’est pas impossible que ce sera aussi le cas pour cet iPhone de 5,4″.

Pour les autres modèles, ESR liste l’iPhone 12 de 6,1″, le 12 Pro de 6,1″ et le 12 Pro Max de 6,7″. Ces suffixes ne diffèrent donc pas de tout ce qu’on a pu lire jusqu’ici.

Avec ces trois tailles d’écran, il est certain qu’Apple tape dans le mille. Nombreux sont les utilisateurs à vouloir des smartphones plus petits sans perdre en performance. Raison pour laquelle le nouvel iPhone SE de 4,7″ aurait été bien accueilli. L’iPhone 12 mini risque lui aussi de rencontrer un vif succès, d’autant que son prix ne devrait pas être exorbitant. D’après les rumeurs, son prix pourrait plus proche des 700 € que des 800 €, en 64Go.

Nous devrions en apprendre plus lors de la keynote Apple prévue pour le 15 septembre à partir de 19h.