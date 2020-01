Selon les dernières rumeurs, Apple pourrait lancer pas moins de quatre iPhone 12, dont un modèle compact appelé “iPhone 12 mini”.

Quand on parle de “mini”, cela ne veut évidemment pas dire un écran de 4 pouces, comme sur l’iPhone SE. En réalité, il serait question d’un modèle compact doté d’un écran OLED de 5,4 pouces. Ce format pourrait en effet répondre à certains utilisateurs qui ne veulent pas d’un pavé dans la poche, ni dans la main.

L’iPhone 12 mini sera accompagné d’un modèle de 6,1 pouces, d’un 12 Pro de 5,8 pouces et d’un 12 Pro Max de 6,7 pouces. Les différences entre les quatre modèles, en plus de la taille de l’écran, concerneront surtout la partie photo. L’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 auront deux caméras arrière, tandis que les modèles Pro en auront droit à quatre. Il se dit effectivement qu’Apple pourrait ajouter un capteur ToF.

Malheureusement, Apple n’abandonnera pas l’encoche en haut de l’écran en 2020, plutôt en 2021. Toutefois, des améliorations sont attendues au niveau de l’écran avec une taux rafraîchissement de 120 Hz. C’est deux fois plus que les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max.

Cela signifie que Face ID sera toujours d’actualité, mais pas impossible que Touch ID intégré sous l’écran soit de la partie.

Design de l’iPhone 12

Ne vous attendez pas de changements significatifs. Si les concepts du jour sont réussis, ils ne sont là que pour imaginer le futur des iPhone. Il ne devrait donc pas y avoir de châssis angulaire, à l’image de l’iPad Pro. Quant à la protubérance de la caméra, elle ne devrait pas non plus disparaître. Probablement que ces changements n’auront lieu que l’année prochaine.

De toute évidence, il est encore bien trop tôt pour être affirmatif sur le design final. Malgré tout, vous pouvez toujours visionner ce nouveau concept qui imagine les nouveaux iPhone d’une manière légèrement différente :

En fait, un autre concept imagine les nouveaux iPhones d’une manière légèrement différente de celle vue ci-dessus. En fait, en plus de positionner le quatrième capteur d’une manière différente (et à notre avis encore meilleure), imaginez l’absence totale de ports de charge, laissant ce fardeau pour la charge sans fil et l’adieu à l’encoche à l’avant au profit d’un cadre légèrement plus épais mais homogène, où tous les capteurs pourraient s’adapter.