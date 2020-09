À partir du 11 septembre, les utilisateurs ne pourront plus utiliser l’accès « Sign in with Apple » dans les jeux d’Epic Games.

Cette décision intervient après la désactivation du compte Epic Games sur l’App Store, à la suite du différend en cours avec Apple liée à l’option d’achats directs in-app dans le jeu Fortnite.

De fait, à partir du 11 septembre, l’option « Sign in with Apple » utilisée par de nombreux utilisateurs Apple pour se connecter en toute sécurité avec leur compte disparaîtra sur tous les jeux de l’éditeur.

Epic déclare que les clients qui utilisent cette option pour se connecter à leurs comptes doivent s’assurer que leur adresse e-mail et leur mot de passe sont mis à jour. L’éditeur propose une FAQ sur la façon de mettre à jour votre adresse e-mail et votre mot de passe afin de ne pas perdre l’accès à votre compte Epic. Ceux qui n’effectuent pas cette opération ne pourront plus accéder à leur compte après le 11 septembre.