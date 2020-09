Apple a publié de nouveaux détails sur certaines fonctionnalités fournies avec l’API CryptoKit, telles que la portabilité et la dérivation de clés.

CryptoKit est un framework Swift qu’Apple a introduit pour la première fois dans iOS 13. Il permettre aux développeurs d’effectuer certaines opérations cryptographiques courantes dans leurs opérations. Cela comprend le cryptage et l’authentification des messages.

Ces derniers mois, Apple a introduit de nouvelles fonctionnalités dédiées à la cryptographie. La firme a également annoncé en février le framework open source Swift Crypto.

Dans le nouveau document, Apple partage quelques détails sur cette technologie. La fonctionnalité Swift Crypto permet la portabilité des opérations cryptographiques. Il est question de solutions multiplateformes pouvant s’exécuter sur Linux ou sur des serveurs. De plus, CryptoKit prend désormais en charge les fonctions de dérivation de clé HMAC basées sur l’extraction et l’expansion (HKDF), ainsi que la prise en charge intégrée des formats PEM et DER.

Les développeurs intéressés peuvent trouver plus de détails à cette adresse.