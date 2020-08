Apple Arcade reçoit aujourd’hui le nouveau jeu du studio Night School Studio, à savoir Next Stop Nowhere, compatible iOS, macOS et tvOS.

Ce titre invite le joueur dans une nouvelle aventure spatiale. Vous incarnerez Beckett, un simple coursier qui jusqu’ici menait une vie simple. Mais ça c’était avant qu’il ne rencontre l’ancien chasseur de primes Serra. Ce dernier lui demande d’aller sauver son fils Eddy. Mais attention, la mission ne sera pas simple, et Beckett pourrait même y laisser sa peau. En effet, il devra éviter les gangsters, les chasseurs de primes et les dangers de l’espace infini. La survie de Beckett dépendra des choix que vous ferez durant cette aventure.

Cette nouvelle histoire est signée par le studio primé à qui l’ont doit les titres Oxenfree et Afterparty.

Next Stop Nowhere est déjà disponible gratuitement sur Apple Arcade (4,99€/mois)