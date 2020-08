Le dernier classement Fortune Global 500 a été dévoilé et liste les entreprises qui ont généré le plus de revenus et bénéfices en 2019. Parmi elles, il y a bien entendu Apple en 12e place avec 260,174 milliards de dollars de revenus. En revanche, elle prend la 3e place grâce à 55,256 milliards de dollars de bénéfices.

Au total, les entreprises de ce classement ont généré 33 300 milliards de dollars de revenus et 2 100 milliards de dollars de bénéfices en 2019. Fortune annonce également qu’ensemble elles emploient 69,9 millions de personnes dans le monde. D’ajouter qu’elles sont présentes dans 32 pays.

Ce classement Fortune Global 500 est également l’occasion pour Fortune de confirmer une baisse des ventes 2% en 2019 chez Apple. Néanmoins, Fortune tient à rappeler que Cupertino a des catégories de produits qui lui ont permis d’éviter le pire. Même si les ventes d’iPhone ont baissé de 14%, les services (+16%) et les autres appareils portables (+41%), incluant les AirPods, l’Apple Watch, le HomePod, ont rencontré un vif succès l’année dernière. En revanche, ces derniers ne représentent que 9% des ventes mondiales.

Retrouvez l’ensemble du classement sur le site de Fortune.