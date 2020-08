Lancée aujourd’hui, la nouvelle application Facebook Gaming du géant des réseaux sociaux est dépourvue de sa section “jeux”. Comme pour xCloud, et d’autres, Apple a demandé à Facebook de supprimer cette section pour respecter les guidelines de l’App Store.

Jusqu’ici, Apple avait rejeté l’application à cause de cette section en expliquant que l’app était conçue en premier lieu pour jouer à des jeux. De son côté, Facebook a tenu à clarifier les choses en déclarant que son app était à 95% dédiée à regarder les autres joueurs en streaming. Seulement, Apple ne l’a pas entendue cette oreille, et a ordonné au réseau social de se conformer à ses règles, au risque d’un énième refus.

Facebook a tout tenté pour faire valider son service de jeux vidéo en streaming, mais sans succès. La directrice des opérations de Facebook Sheryl Sandberg explique que Facebook s’est donc conformé aux demandes d’Apple, mais pas sans sacrifier l’expérience utilisateur sur iOS. Au final, c’est encore aux utilisateurs de payer la facture des mauvaises décisions du géant de Cupertino. Clairement, ceux sur Android auront une expérience nettement meilleure avec un accès normal aux jeux vidéo en streaming, sans restrictions et règles absurdes. Sheryl ajoute que « Facebook reste concentrés sur la création de communautés pour les plus de 380 millions de personnes qui jouent à des jeux sur Facebook chaque mois – qu’Apple le permette ou non dans une application autonome ».

Pensez-vous qu’Apple a raison d’agir de la sorte ? Avec Facebook, Microsoft et tous les autres services de jeux vidéo en streaming…