D’après les données du Qimai Research Institute, Apple a supprimé plus de 30.000 applications de l’App Store chinois, dont 90% sont des jeux.

La suppression des apps a été effectué du jour au lendemain, la plupart entre 3h et 5 h 00, heure locale. Ce n’était pas une soudaine décision de Cupertino puisque les développeurs concernés avaient été avertis depuis le 8 juillet.

« Selon Qimai, Apple a envoyé un rappel le 8 juillet aux développeurs de jeux sur ses projets de suppression d’applications si elles ne répondaient pas aux exigences réglementaires en matière de paiements d’ici la fin du mois. »

Ce n’est pas la première fois qu’une telle chose se produit ces derniers mois. Déjà en juillet, Apple a supprimé plus de 3.000 jeux de l’App Store chinois. Le rapport explique qu’Apple procède à ces suppressions pour se conformer à la réglementation stricte des jeux en Chine. Elle oblige en effet les développeurs à obtenir une licence des régulateurs chinois.

Malgré de nombreuses suppressions, plus de 179.000 jeux sont toujours disponibles sur l’App Store chinois. Parmi elles, il y a environ 160 000 titres gratuits et donc non soumis aux exigences réglementaires concernant les titres payants.