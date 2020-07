iOS 14 introduit un certain nombre de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de contrôler les données auxquelles chaque application peut accéder, améliorant considérablement la confidentialité. Seulement, Facebook estime que ces innovations pourraient causer des dommages considérables au secteur de la publicité.

David Wehner, directeur financier de Facebook, a déclaré à CNBC que la société craignait qu’iOS 14 ait un impact négatif sur la façon dont Facebook gère ses publicités. Étant donné que les revenus de l’entreprise proviennent en grande partie de la publicité, toute tentative d’obstruction à cette pratique nuira aux activités de Facebook.

« Nous essayons toujours de comprendre quels seront ces changements et quel impact ils auront sur nous et sur le reste du secteur, mais cela rendra certainement la croissance des développeurs d’applications et des autres utilisateurs qui utilisent des publicités sur Facebook et ailleurs plus difficile. »

Wehner fait référence à une nouvelle option incluse dans iOS 14 qui permet aux utilisateurs de désactiver le suivi entre les applications. Les développeurs utilisent des trackers pour identifier de manière anonyme chaque utilisateur dans différentes applications et sites Web afin de pouvoir cibler des publicités en fonction de la façon dont l’utilisateur utilise son appareil. Même si l’option d’identification de suivi reste active, les applications tierces devront demander une autorisation pour la surveillance et la collecte de données personnelles.

Voici comment Apple décrit cette fonctionnalité :

« Apple demande aux développeurs d’applications de demander l’autorisation avant de vous suivre, vous ou votre appareil, sur des applications ou des sites Web qu’ils ne possèdent pas afin de cibler des publicités personnalisées, de mesurer vos actions à des fins publicitaires ou de partager vos informations avec des courtiers en données. »

David Wehner affirme que la plate-forme publicitaire de Facebook est essentielle pour les petites entreprises, car tout le monde peut facilement promouvoir ses produits et services auprès de millions de personnes. La société s’attend à une croissance de ses revenus de 10% pour le troisième trimestre, mais Facebook parle également d’une baisse au quatrième trimestre une fois qu’iOS 14 sera disponible au public.

Cependant, on ne sait pas encore comment Apple vérifiera si ces applications collectent des données personnelles via d’autres applications et sites Web tiers.

« Nous sommes d’avis que Facebook et les publicités ciblées sont une bouée de sauvetage pour les petites entreprises, en particulier à l’époque de Covid, et nous craignons que des politiques de plate-forme agressives ne réduisent cette bouée de sauvetage à la fois en ce qui est si essentiel pour la croissance des petites entreprises », conclut Wehner.

Si vous utilisez déjà iOS 14 bêta, vous pouvez trouver la nouvelle option de surveillance en accédant au menu Confidentialité dans l’application Réglages.