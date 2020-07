La pandémie de Covid-19 a contraint Apple à revoir nombre de ses initiatives en magasin, conformément aux réglementations sanitaires en vigueur. Les événements Field Trip subiront également des changements, se transformant en expériences éducatives nouvelles et fantastiques pour les plus petits.

Les événements Field Trip étaient des sessions de travaux pratiques dédiées aux étudiants, aux groupes de jeunes et aux enseignants en Apple Store. Apple a aujourd’hui supprimé la possibilité de réserver ces sessions, annonçant l’arrivée d’une nouvelle expérience pédagogique. Pour le moment, il n’y a toujours pas de détails supplémentaires sur les programmes d’Apple.

La société a également partagé de nouveaux détails liés à l’initiative, annoncée il y a environ un mois, visant à sensibiliser sur les questions liées au racisme et à la justice. Apple a alloué 100 millions de dollars pour soutenir des initiatives de justice sociale aux États-Unis et dans le monde.

À ce sujet , Lisa Jackson, directrice d’Apple, a publié un nouveau discours vidéo sur Twitter :

« L’éducation est au cœur de tout chez Apple. Nous avons vu comment la bonne technologie peut enflammer la créativité et la curiosité des élèves et aider à apporter de nouveaux types d’apprentissage en classe. Nous pensons également que l’éducation est une force puissante d’équité et d’opportunités, capable de permettre aux générations futures de découvrir le monde qui les entoure pour innover et créer des changements. Nous ne pouvons pas nous attendre à un changement durable si nous n’apportons pas ces arguments dans les salles de classe et n’interagissons avec des jeunes qui ont leurs propres questions et idées. Rien de tout cela n’est facile. Nous proposons ces ressources à tous les parents et enseignants qui souhaitent entamer un dialogue et qui ont besoin d’un peu d’aide pour trouver un pied ou un point de départ. »

Youth are leading the way in the fight for racial justice. Dialogue has never been more important and we want to help empower parents and educators with tools and resources for guiding these important conversations.#ChallengeForChange ➡️Download it here: https://t.co/CufjoehSZk pic.twitter.com/jdPHdi1XPP — Lisa P. Jackson (@lisapjackson) July 28, 2020

En bref, Apple vise à fournir autant d’outils que possible pour sensibiliser à l’égalité et à la justice, en commençant par les plus jeunes, moteur d’un avenir plus juste et sans discrimination.