CyberGhost est le VPN (Virtual Private Network), aussi appelé réseau privé virtuel en français, le plus apprécié des utilisateurs. Les avis sont tellement bons que les utilisateurs lui attribuent l’excellente note moyenne de 9,8/10.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Un VPN est un logiciel qui permet à l’utilisateur de créer une sorte de tunnel sécurisé de son propre réseau Internet local. En d’autres termes, il permet de naviguer sur Internet de manière anonyme, sans que votre réelle adresse IP ne soit divulguée, ou accessible par les sites Web tiers. C’est comme si vous portiez un masque pour cacher votre visage quand vous sortez dans la rue. Personne ne peut vous reconnaître. Là, c’est pareil mais pour Internet. Inutile de vous dire que c’est le meilleur moyen de rester anonyme sur la toile.

Si votre souhait premier est de garder l’anonymat sur Internet, sécuriser vos données avec un chiffrage de bout en bout, le VPN est la meilleure solution pour profiter d’une connexion internet totalement sécurisée.

Grâce au VPN, vous vous mettez à l’abri d’une éventuelle attaque informatique ciblée, ou encore au partage d’informations avec votre FAI. Vous identifier sera clairement bien plus compliqué, voire même impossible.

Le VPN a pour objectif de vous permettre de vous connecter à des milliers de serveurs à travers le monde. Et à chaque fois, l’adresse IP est différente. De fait, vous pouvez faire croire à un site WEB ou service de streaming ou autres, que vous vous trouverez à l’autre bout du monde. En réalité, vous êtes dans votre jardin en Bretagne ou ailleurs.

Pourquoi choisir CyberGhost, plutôt qu’un VPN Gratuit ?

Comme vous le savez certainement, tout ce qui est gratuit n’est pas forcément synonyme d’excellence. Bien qu’il existe des VPN gratuits comme Proton VPN, bien souvent ils posent des limites de débit. Sans oublier qu’il n’est possible de se connecter qu’avec un seul appareil à la fois. Et selon le fournisseur du VPN, les limites peuvent être différentes en fonction de chacun. Proton VPN est un bon logiciel disponible sur MacOs, Linus, Windows et Android. Seulement, les débits sont assez bas. Par contre, il n’y a pas de limite en terme de temps d’utilisation ou de data. C’est plutôt pas mal, mais certaines limites peuvent ne pas convenir à tous.

Pour ces raisons, CyberGhost est le VPN vers lequel il faut se tourner. Ce n’est pas pour rien que les utilisateurs lui ont donné la meilleure note. Précisons au passage que plus de 30 millions de personnes l’ont déjà adopté !

Parmi ses points forts, nous pouvons citer les suivants :

CyberGhost offre un accès illimité à partir de plus 6 350 serveurs répartis dans plus de 90 pays. Il est disponible sur tous les systèmes (Mac, Windows, iOS, Android, Linux, Amazon Fire Stock…). De plus, vous pouvez l’utiliser sur 7 appareils simultanément avec un seul compte.

Ce n’est pas tout ! CyberGhost vous permet également de vous profiter des services de streaming (Netflix, Amazon…) en HD avec un débit très rapide. Bien sûr, il promet un maximum d’intimité grâce à une technologie de cryptage.

Et cela ne s’arrête pas là, il y a encore tous ces points forts :

60 jours d’essai gratuit

Partage illimité de fichiers P2P

Partage de fichiers illimitée

Assistance amicale 24h / 24 et 7j / 7 en 4 langues via chat en direct ou e-mail

Garantie de remboursement de 45 jours

Politique stricte de non-journalisation

Fonctions de sécurité qui bloquent les sites Web, les publicités et le suivi malveillants

Plus de 30 millions d’utilisateurs

Facile à installer et excellente interface utilisateur pour les débutants

Diffusion à haute vitesse pour plus de 35 services de streaming débloqués du monde entier (y compris Netflix)

Accès sécurisé au contenu mondial

Torrent en toute sécurité

Couche de protection supplémentaire lors de la connexion au wifi public

Accédez à des sites Web et à du contenu géo-restreints

Jouez à des jeux géo-bloqués

Effectuez des paiements numériques en toute sécurité

Restez en sécurité et anonyme en ligne

Vous l’aurez compris, pas de compromis pour avoir une réelle sécurité sur Internet. Et pour ça, il faut obligatoirement passer par un VPN payant. Ainsi, vous aurez accès à ce qu’il se fait de mieux. CyberGhost est le moins cher, le mieux noté, le plus fiable et aussi le plus confortable à utiliser.

