Aujourd’hui, Sosh lance une nouvelle offre mobile de 60 Go au prix 13,99 €/mois sans aucune limite de durée et sans engagement.

Le forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités en France ainsi que de 60 Go d’Internet + 8 Go d’Internet mobile (Europe/Dom). Le coût de la carte SIM et de l’activation est facturé 10€. Cette offre est proposée jusqu’au 24 août à 9h.

Et si vous en voulez plus, sachez qu’il y a également l’offre mobile de 100 Go pour 16,99 €/mois. Cette série limitée est encore valable jusqu’au 6 août. Le prix n’augmente pas après un an et est sans engagement.

› Accéder aux offres