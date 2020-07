Comme chaque semaine, Apple ajoute un nouveau titre au catalogue Apple Arcade. Le titre de cette semaine est The Lullaby Of Life.

Le nouveau titre développé par 1 Simple Game est une belle aventure graphique pour découvrir les origines de la vie. « Explorez ce monde enchanteur qui combine relaxation, dextérité et agilité, et aidez le à atteindre sa splendeur maximale en utilisant le pouvoir de la musique pour faire éclore la vie ».

We’re celebrating that we can finally share our newest launch 🥳🤩. The Lullaby of Life 🎵🎧! The excellent calm and immersive atmosphere is ideal for relaxing. Available only on #AppleArcade!

👉 https://t.co/YDAvPPUBZx pic.twitter.com/TmgPumKdw1

— 1 Simple Game (@1SimpleGame) July 24, 2020