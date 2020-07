Un groupe de défense des droits humains a déclaré qu’Apple devait agir sur la forte probabilité que dans certaines régions de Chine, les minorités ouïghoures soient maltraitées et contraintes au travail forcé.

Cette horrible perspective a été soulevée pour la première fois en mars. Depuis, elle a conduit à des enquêtes officielles de l’Australian Strategic Policy Institute (ASPI) et du Congrès des États-Unis.

Bien qu’aucun des rapports n’apporte de preuves concrètes de l’implication de l’un des fournisseurs Apple dans ces pratiques, la coalition soutient que les fabricants devraient être plus prudents, compte tenu de la forte probabilité que toutes les structures opérant dans la région des Ouïghours en Chine violent les droits humains.

Les enquêtes ont révélé que des milliers d’Ouïghours ont été transférés pour travailler dans diverses usines à travers la Chine, dans des conditions de véritable « travail forcé ». Ces usines seraient liées à plus de 80 marques de haut niveau, dont Nike, Apple et Gap.

La Chine, qui aurait amené plus d’un million d’Ouïghours dans les camps d’internement du Xinjiang, a qualifié ses programmes de “formation et éducation professionnelles”. Le gouvernement américain a estimé que les preuves étaient suffisantes pour justifier une action répressive contre les entreprises chinoises inculpées. Les autorités frontalières américaines ont également récemment confisqué une cargaison de 13 tonnes de produits capillaires en provenance de la région pour une valeur estimée à 800 000 dollars.

Les militants affirment que la Chine continuera ces pratiques à moins que les entreprises occidentales faisant des affaires dans le pays ne prennent position. Pour ces raisons, Apple est également invitée à déménager alors qu’il n’y a aucune preuve concrète de l’implication de ses fournisseurs en Chine. Les entreprises américaines sont alors invitées à identifier les fournisseurs opérant dans la région et à lancer des enquêtes beaucoup plus détaillées. Si des liens sont trouvés entre ces fournisseurs et la région ouïghoure, les entreprises doivent suivre cinq actions spécifiques :

Se désengager des relations commerciales avec toute installation de production située dans la région ouïghoure utilisée pour fabriquer des vêtements et / ou d’autres produits à base de coton.

Se désengager des relations commerciales avec tout fournisseur basé en dehors de la région ouïghoure qui a des succursales ou des opérations dans la région ouïghoure ou qui a accepté des subventions du gouvernement chinois.

Se désengager des relations commerciales avec tout fournisseur qui a embauché des travailleurs de la région ouïghoure qui ont été envoyés par le gouvernement à un emploi en dehors de la région ouïghoure.

Indiquez à tous les fournisseurs en Chine et dans le monde de mettre fin, dans les 365 jours et au plus tard à compter de la signature de l’accord, à toute fourniture de tous les produits finis ou composants dans la région ouïghoure.

Se désengager des relations commerciales avec tous les fournisseurs en Chine et dans le monde qui n’acceptent pas de prendre les mesures indiquées.

Pour l’instant, Apple s’est limitée à confirmer qu’elle n’a trouvé aucune preuve de travail forcé sur les lignes de production en Chine.