Le département du Commerce des États-Unis a listé pas moins de 11 entreprises chinoises impliquées dans des violations des droits humains. Parmi elles, il y en a Nanchang O-Film Tech laquelle fournit de nombreuses grandes entreprises technologiques, y compris Apple.

Le rapport explique que Nanchang O-Film Tech a des liens avec Apple et d’autres entreprises technologiques :

« Le département du Commerce des États-Unis a ajouté 11 entreprises chinoises à sa liste d’entreprises impliquées dans des violations des droits humainse, y compris la campagne signalée par la Chine contre les groupes minoritaires musulmans d’une région du pays connue sous le nom de région autonome ouïghoure du Xinjiang. Au moins une de ces sociétés, Nanchang O-Film Tech, est répertoriée en tant que fournisseur ou « partenaire » indéfini avec près de deux douzaines de sociétés technologiques et automobiles, notamment Amazon, Apple, Dell, GM et Microsoft. »

D’après le rapport, ces entreprises chinoises soutenaient « la détention arbitraire massive, le travail forcé, la collecte involontaire de données biométriques et l’analyse génétique » des Ouïghours et d’autres groupes minoritaires. Les entreprises vont toutes désormais faire face à des restrictions sur les produits et la technologie des États-Unis.

« Pékin promeut activement la pratique répréhensible du travail forcé et des programmes abusifs de collecte et d’analyse d’ADN pour réprimer ses citoyens”, a déclaré lundi le secrétaire au Commerce Wilbur Ross dans un communiqué. « Cette action garantira que nos biens et nos technologies ne seront pas utilisés dans l’offensive méprisable du Parti communiste chinois contre les populations minoritaires musulmanes sans défense. »

Pour information, Nanchang O-Film Tech est spécialisée dans la fabrication d’appareils photo, d’écrans tactiles et ds capteurs d’empreintes digitales. En revanche, on ne connait pas son relation exacte avec Apple.