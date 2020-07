Apple a célébré le 25e anniversaire de son programme Apple Distinguished Educator, partageant un profil détaillé du professeur Carl Owens de la Tennessee Tech University, l’un des plus de 3000 éducateurs qui ont participé au programme au fil des ans.

Le professeur Owens prendra sa retraite à la fin de l’année après une carrière de 40 ans dans l’éducation. Actuellement, il est professeur au Tennessee Tech College of Education. Et il s’appuie sur les produits Apple depuis le légendaire Macintosh original de 1984. Même pour ses cours, Owens a toujours utilisé et exploité les produits Apple, de 1984 à aujourd’hui.

« Apple a beaucoup fait dans le domaine de l’éducation », déclare Owens. « Au début, avant l’iPhone ou l’iPad, Apple était l’entreprise qui proposait un ordinateur qui permettait aux enseignants de devenir plus grands qu’ils ne l’auraient jamais imaginé. »

Pendant des années, Owens a fourni à chacun de ses étudiants un iPad et a utilisé les produits Apple pour leur apprendre à développer leur imagination de manière différente et créative. La collaboration et l’apprentissage à distance ont toujours été importants pour Owens au fil des ans. C’était donc un point de référence pour la Tennessee Tech lorsque la pandémie COVID-19 a forcé la fermeture du campus.

Le programme Apple Distinguished Educator promeut la communauté internationale des enseignants axés sur l’innovation, l’excellence et le leadership grâce à l’utilisation des produits Apple.