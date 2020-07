L’une des fonctions les plus attendues sur iOS 14 et iPadOS 14 est la possibilité de changer le navigateur et l’app de messagerie par défaut. 9to5Mac a prévisualisé cette nouvelle fonctionnalité.

Jusqu’à iOS 13, les utilisateurs n’étaient pas en mesure de définir des applications tierces par défaut. Bien qu’il était déjà possible d’installer des applications alternatives pour les navigateurs et les clients de messagerie tels que Chrome et Spark. Le système ouvrait toujours Safari et Mail lorsque l’utilisateur touchait une URL ou une adresse e-mail.

Avec iOS 14, Apple a annoncé que tout cela allait changer. Les utilisateurs vont avoir le choix de remplacer ou non les applications par défaut par des tiers. Pour le moment, cette fonctionnalité n’est pas présente dans les versions bêta publiées. Mais aujourd’hui, nous pouvons voir le fonctionnement de l’option de modification du navigateur ou du client de messagerie par défaut.

Lorsque nous installons un navigateur Web compatible sur notre iPhone ou iPad, iOS affichera automatiquement une nouvelle option, actuellement appelée « Application de navigateur par défaut » dans les paramètres. À partir de là, nous pouvons simplement définir quelle application utiliser comme navigateur par défaut au lieu de Safari. La même chose se produira avec le client de messagerie.

Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité à venir sur iOS 14 ? Comptez-vous l’utiliser pour remplacer les apps par défaut ou préférez-vous les apps d’Apple ?