Un nouveau brevet Apple fournit des indices sur les fonctions possibles des futurs écouteurs intra-auriculaires qu’Apple devrait lancer plus tard cette année.

Le brevet parle explicitement d’écouteurs avec détection de position et commandes gestuelles. Quant à la première fonction, ces écouteurs intra-auriculaires seraient capables de reconnaître la position par rapport aux oreilles et d’ajuster les sorties audio sans que l’utilisateur ait à se soucier de les porter dans le bon sens.

La deuxième fonction fournit un système de contrôle gestuel avancé. En tirant parti d’une surface tactile, l’utilisateur pourrait activer une ou plusieurs fonctions au toucher et avec des mouvements spécifiques, par exemple pour augmenter le volume ou changer de piste audio.

La chose intéressante est que cette interface tactile s’adapte à la position du casque. Par exemple, si nous portons l’accessoire en plaçant un seul écouteur sur l’oreille et en tenant l’autre sur le cou, le système est capable de modifier l’interface tactile en fonction de l’orientation et de sorte que l’utilisateur puisse continuer à utiliser les gestes comme d’habitude, sans se soucier de l’angle ou de la position du casque.

La société pourrait lancer ses AirPods Studio plus tard cette année, actuellement connu sous le nom de code “B515”. Ce serait le premier casque circum-aural non pas sous la marque Beats, mais avec le logo Apple. Les rumeurs annoncent un prix de 349 $. Il s’agirait donc d’un casque moyen-haut de gamme, qui serait en concurrence directe avec les solutions proposées par Bose et Sony.