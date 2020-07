Parmi les fonctionnalités de sécurité et de confidentialité présentes dans iOS 14 et watchOS 7, il y a la possibilité d’utiliser une adresse MAC privée et aléatoire chaque fois que nous connectons l’appareil à un réseau Wi-Fi. Voici comment profiter de cette fonctionnalité.

L’adresse MAC est un identifiant unique pour les appareils Wi-Fi, qui avant iOS 14 ne pouvait être modifié sur l’iPhone que par des procédures complexes. Désormais, avec iOS 14, iPadOS 14 et watchOS 7, cette opération devient plus simple. Elle permettra aux appareils concernés de créer des adresses MAC aléatoires pour éviter tout type de suivi.

Il existe certains cas où il est toujours conseillé d’utiliser une adresse MAC statique :

Certains réseaux Wi-Fi vous permettent de vous connecter via une adresse MAC aléatoire, mais vous ne pourrez pas vous connecter à Internet

Certaines fonctions telles que le contrôle parental nécessitent une adresse MAC statique

Heureusement, Apple nous permet d’activer ou de désactiver une adresse MAC aléatoire pour chaque réseau individuel auquel vous vous connectez.

Voici comment utiliser une adresse MAC aléatoire sur iPhone et iPad :

Ouvrir l’app Réglages

Allez sur l’onglet Wi-Fi

Cliquez sur l’icône bleue « i » à côté du réseau Wi-Fi souhaité

Activez l’onglet Adresse privée

Entrez le code de sécurité de votre appareil et confirmez

La fonctionnalité est disponible à partir d’iOS 14.

Comment utiliser une adresse MAC aléatoire sur Apple Watch:

Ouvrez l’app Réglages

Allez sur l’onglet Wi-Fi

Cliquez sur le nom du réseau auquel l’Apple Watch est connectée. Si vous n’êtes connecté à aucun réseau, cliquez sur l’icône à trois points

Activez l’onglet Adresse privée

La fonction est disponible à partir de watchOS 7.