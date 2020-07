Un mois après la WWDC 2020, un fuiteur bien connu suggère qu’Apple est sur le point de commencer à vendre un nouveau produit. De quoi s’agit-il ?

L0vetodream déclare que “certains produits sont prêts à être expédiés”. Cela signifie qu’Apple pourrait bientôt introduire de nouveaux produits via un communiqué de presse, puis commencer à les vendre quelques jours plus tard.

Dans le passé, le même leaker avait anticipé avec succès diverses informations sur d’autres produits Apple, à la fois matériels et logiciels, tels que l’iPhone SE, l’iPad Pro et macOS Big Sur. Le tweet ne contient pas de détails sur les appareils qui seront finalement lancés dans les prochains jours, mais tous les indices suggèrent un nouvel iMac avec des bords plus fins et un processeur Intel, probablement le dernier Mac avant l’arrivée de l’Apple Silicon.

L’arrivée de l’AirTag n’est pas exclue, le petit accessoire que les utilisateurs peuvent attacher à n’importe quel objet pour le retrouver en cas de perte grâce à une application iPhone spécifique. Il n’est pas non plus impossible de voir arriver un casque circum-aural Apple et/ou une nouvelle Apple TV.