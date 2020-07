Malgré le grave problème de sécurité qui a conduit au piratage de plusieurs comptes, Twitter continue de travailler sur des nouveautés pour son application. Parmi elles, la société étudie la possibilité de choisir parmi un ensemble d’icônes pouvant être appliquées sur iOS.

La société a envoyé un nouveau sondage aux membres du programme Twitter Insiders pour recueillir des commentaires sur les nouvelles conceptions d’icônes. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, Twitter recueille des commentaires sur quatre conceptions d’icônes différentes, dont l’une est l’icône Twitter par défaut actuelle. Le but de l’enquête est de comprendre quelles icônes les utilisateurs préfèrent et les résultats pourraient influencer les icônes qui seront disponibles dans l’application.

iOS et iPadOS permettent aux développeurs de proposer une collection d’icônes pour l’application. En théorie, Twitter pourrait donc ajouter un nouveau paramètre dans l’application iPhone et iPad qui permettra aux utilisateurs de choisir l’une de ces icônes personnalisées. Pour le moment, cependant, ce n’est qu’un test, il est donc également possible que cette fonctionnalité n’arrive jamais.

Twitter teste aussi un nouvel écran de démarrage de son app, comme on peut le voir sur le GIF ci-dessous.

Que pensez-vous de cette petite nouveauté graphique à laquelle Twitter pense pour son application ?