Le nouveau Felix The Reaper est un puzzle-game très sympa qui fait son entrée sur l’App Store, compatible iPhone et iPad.

Dans la nouvelle expérience de jeu 3D de style Sokoban, vous incarnez le très beau Felix. Il travaille pour le ministère de la mort, le bureau qui supervise tous les transferts vers l’au-delà. Votre tâche principale est de vous assurer que les gens meurent conformément aux plans et règlements en vigueur. Dans la pratique, vous devrez vous assurer que les gens meurent comme prévu !

Le titre propose un mode campagne composé de quatre mondes et de cinq histoires de mort différentes, avec trois objectifs différents à débloquer pour mieux compléter chacun des niveaux disponibles. Les défis sont évidemment progressifs, des plus simples aux plus complexes pour les joueurs les plus audacieux.

Felix the Reaper est disponible sur l’App Store pour iPhone, iPad et iPod Touch et nécessite iOS 9 ou version ultérieure. Le coût de 4,49 euros comprend l’accès à toutes les composantes du titre, donc sans achats in-app supplémentaires.

Serez-vous capable de respecter les plans pour chaque décès ?

Felix The Reaper – 4,49 €