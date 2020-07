Au deuxième trimestre de l’année, Zoom a battu tous les records de téléchargement, dépassant même les résultats précédents de TikTok.

Au cours des trois mois d’avril à juin, Zoom a atteint 94 millions de téléchargements rien qu’aux États-Unis, contre 67 millions pour TikTok. Les données publiées par Sensor Tower nous indiquent également que l’App Store a enregistré 9,1 milliards de téléchargements dans le monde (+22,6% sur un an). De son côté, le Play Store atteint 28,7 milliards, soit une croissance de 34,9%.

Les téléchargements d’applications dans le monde ont atteint un niveau record de 37,8 milliards au 2T20, soit une augmentation de 31,7% d’une année sur l’autre.

Ces chiffres élevés sont évidemment liés à la période considérée, étant donné que le T2 2020 a été celui du confinement de nombreux pays en raison de la pandémie de COVID-19.

Dans le monde entier, les applications les plus téléchargées étaient Zoom, TikTok et Facebook. Pour les jeux, les trois premières places sont occupées par Save The Girl, Garena Free Fire et PUBG Mobile. Les pays qui ont téléchargé le plus d’applications au deuxième trimestre 2020 étaient l’Inde, les États-Unis et le Brésil. ZOOM devient également la troisième application à avoir atteint 300 millions de téléchargements dans le monde en un seul trimestre. Ce résultat était détenu jusqu’ici uniquement par TikTok et Pokémon GO.

Les catégories les plus populaires au cours du trimestre ont été l’entreprise, l’éducation, la santé et le fitness. En revanche, les catégories Sports, Voyages et Navigation ont chuté durant le confinement.

Enfin, Sensor Tower souligne que, pour la première fois, les téléchargements d’applications aux États-Unis sont plus nombreux que ceux en Chine.