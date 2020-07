Un comité du Congrès américain a envoyé une lettre à Apple et Google pour exhorter les deux sociétés à surveiller attentivement la collecte et l’utilisation des données des utilisateurs par des applications développées par des sociétés étrangères.

Dans la lettre adressée à Tim Cook et Sundar Pichai, le Comité s’est déclaré préoccupé par les conséquences sur la sécurité du stockage des données des utilisateurs sur un sol étranger. En particulier, Apple et Google devraient surveiller attentivement les applications qui ont des connexions avec des sociétés liées à des gouvernements étrangers et qui enregistrent des données sur des serveurs locaux. Elles pourraient s’avérer être des menaces potentielles pour la sécurité nationale des États-Unis.

Le Congrès ne veut pas proposer de solutions drastiques telles que l’interdiction absolue des applications qui stockent les données des utilisateurs américains sur des serveurs étrangers, mais demande à Apple et à Google d’exercer un contrôle ciblé et approfondi.

Stephen F. Lynch, président de la sous-commission de la sécurité nationale, demande aux deux sociétés d’assumer ce fardeau :

« En tant que leader du secteur, Apple peut et doit faire plus pour garantir que les applications pour smartphones mises à la disposition des citoyens américains sur l’App Store ne compromettent pas la sécurité nationale américaine et ne protègent pas les données stockées contre l’exploitation étrangère illégale. Au minimum, Apple devrait prendre des mesures pour s’assurer que les utilisateurs sont conscients des risques potentiels pour la confidentialité et la sécurité nationale de partager des informations confidentielles avec des applications qui stockent des données dans des pays américains opposés ou dont les développeurs sont des filiales de sociétés étrangères. »

Lynch demande également à Apple et à Google de forcer les développeurs à divulguer toute association avec des entités gouvernementales étrangères. La référence pas trop voilée est aux nombreuses maisons de logiciels chinoises liées plus ou moins indirectement au gouvernement local. En outre, la suppression immédiate de toutes les applications connectées à des gouvernements étrangers qui peuvent exploiter illégalement les données des utilisateurs est demandée.

Déjà avec iOS 14, Apple a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour protéger davantage la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, telles que sur l’accès au Presse-papiers.