Prenez le volant d’incroyables véhicules pour une expérience off-road ultime dans le nouveau titre MudRunner Mobile. Ce jeu de simulation off-road offre des graphismes ultra-réalistes aussi sur iPhone que sur iPad.

Au total, MudRunner Mobile embarque 16 véhicules et 15 mondes ouverts que vous pouvez explorer librement. Votre défi est d’affronter « les conditions extrêmes de la Sibérie avec pour seules aides une carte et une boussole ! ».

« Risquez-vous sur des terrains impraticables, affrontez les eaux de rivières déchaînées, et surmontez de dangereux obstacles naturels, réagissant de manière ultra-réaliste à votre passage grâce à un incroyable moteur physique. »

« Choisissez quelle route emprunter, affrontez boue, rivières déchaînées, forêts dense, marécages et bien d’autres ! La nature sauvage vous mettra constamment au défi. Des véhicules légers avec lesquels explorer aux véhicules militaires les plus lourds, prenez les commandes de 16 monstres de puissances, chacun avec leurs caractéristiques et leurs équipements propres. »

MudRunner Mobile est disponible sur l’App Store au prix de 6,99 €.

Histoire de vous faire une petite idée avant de passer à l’achat, voici le trailer officiel :