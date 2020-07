Au cours des dernières heures, Twitter a été la cible d’une vaste cyberattaque qui a frappé plusieurs des profils les plus célèbres et les plus illustres du monde. Le profil Apple a également souffert de cette attaque.

Plusieurs profils ont été touchés par une attaque et pendant quelques minutes plusieurs tweets liés à des escroqueries liées au monde des crypto-monnaies se sont dirigés sur des profils de grande envergure. Au détriment de cette attaque non seulement le profil officiel d’Apple mais aussi celui de Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mike Bloomberg, Kanye West, Uber, Cash App et Warren Buffett.

Le tweet a évidemment déjà été retiré du support Twitter qui est rapidement intervenu pour endiguer l’attaque. Voici une capture d’écran de la dite attaque :

« Nous redonnons à notre communauté. Nous soutenons Bitcoin et nous pensons que vous devriez le faire aussi !

Tous les Bitcoins envoyés à notre adresse ci-dessous vous seront renvoyés doublés ! Cette offre est valable seulement pour les 30 prochaines minutes. »

À l’heure actuelle, de nombreux tweets, qui sont apparus pratiquement simultanément les uns avec les autres, ont été supprimés des différents profils. Twitter effectue évidemment des analyses internes pour comprendre la vulnérabilité qui a permis aux cybercriminels de mener cette attaque.